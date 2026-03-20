Big Blue Marble wird Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud.

Big Blue Marble, hervorgegangen aus der ORS Gruppe und Insys Video Technologies, ist ein Anbieter von cloud-nativen Videosystemen für Broadcaster, Serviceprovider und Content-Eigentümer. Das Wiener Unternehmen mit einem Sitz in Polen ist Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud geworden.

Als Launch-Partner kann Big Blue Marble damit beginnen, seine modulare Videoarchitektur auf der AWS European Sovereign Cloud bereitzustellen und zu validieren – als Teil eines schrittweisen Ansatzes zur Unterstützung souveräner Medien-Workflows.

Dies ermöglicht es Broadcastern und Content-Eigentümern, zu prüfen, wie kritische Verarbeitungs-, Schutz- und Auslieferungskomponenten auf AWS-Infrastruktur unter europäischen Souveränitätsanforderungen betrieben werden können, ohne sich im Vorfeld auf tiefgreifende Plattformänderungen festlegen zu müssen.

»Souveränitätsanforderungen haben es vielen Organisationen lange Zeit erschwert, zentrale Medien-Workflows in die Cloud zu verlagern. Mit der AWS European Sovereign Cloud können wir unseren Kunden helfen, Live- und On-Demand-Services auf AWS mit europäischer Datenresidenz und EU-basierter Governance zu betreiben. Das bedeutet, dass sie Cloud-Services in ihren täglichen Produktions-Workflows einsetzen können, ohne zusätzliche Compliance-Risiken eingehen zu müssen«, kommentiert Krzysztof Bartkowski, CEO von Big Blue Marble Streaming & Cloud Media.