TVU Networks: Live-Luftübertragung für spanische Behörde

Kern des Projekts war die Integration des TVU One-Transmitters mit externen Antennen in einen Hubschrauber – eine Lösung, die unter extremen Bedingungen ihre Zuverlässigkeit unter Beweis stellen musste.

Anspruchsvolle Testbedingungen

Die Erprobungsflüge fanden in zwei besonders herausfordernden Umgebungen statt: zunächst über den Kanarischen Inseln, wo ausgedehnte Wasserflächen die Konnektivität beeinträchtigen, anschließend über Madrid, einer der am stärksten mit Funksignalen belasteten Metropolregionen Europas. Auch auf einer Flughöhe von bis zu rund 1.000 Metern überzeugte TVU One mit stabiler Übertragungsqualität – dort, wo konventionelle Systeme ausgefallen wären.

Nach der Evaluierung mehrerer Anbieter entschied sich die Behörde für TVU Networks aufgrund der konsistenten Leistung über alle Testszenarien hinweg.

Auftrag über 23 Geräte

Der abgeschlossene Vertrag umfasst die Lieferung von 18 TVU One-Transmittern sowie fünf TVU Transceivers und schafft damit eine belastbare Infrastruktur für die Live-Videoübertragung in kritischen Einsätzen.

»Für Behörden und Unternehmensanwendungen ist Live-Videoübertragung keine Option, sondern geschäftskritisch«, erklärt Rafael Castillo, VP/GM EMEA und LATAM bei TVU Networks. »Dieses Projekt zeigt, wie TVU-Technologie nicht nur die nötige Stabilität für kritische Missionen bietet, sondern auch höchste Übertragungssicherheit gewährleistet.«

Das Projekt gilt als neuer Referenzpunkt für sichere Luftübertragung im Behörden- und Unternehmensumfeld und unterstreicht die wachsende Bedeutung IP-basierter Übertragungslösungen in diesem Segment.