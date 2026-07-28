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Gravity Media stellt neuen OB-Truck MT501 vor

Der Broadcast-Dienstleister erweitert seine UK-Flotte um ein hochflexibles Ü-Wagen-Konzept, das gemeinsam mit Kunden entwickelt wurde.

©Gravity MediaGravity Media hat mit dem MT501 einen neuen Ü-Wagen für seine britische Flotte vorgestellt. Der Wagen soll die wachsenden Anforderungen an Live-Produktionen im Sport- und Entertainment-Bereich abdecken und wurde in enger Abstimmung mit Kunden entwickelt.

©Gravity Media

Der neue Ü-Wagen ist nach dem verstorbenen Kollegen Mark Thomas benannt …,

Sein Debüt gibt der MT501 beim Betfred World Matchplay 2026 in Blackpool im Rahmen der Live-Berichterstattung von Sky Sports zur Professional Darts Corporation (PDC).

Konzipiert und integriert wurde der MT501 vom hauseigenen Systems-Integration-Team von Gravity Media. Der Truck verfügt über 14 Arbeitsplätze, darunter Schnittplätze, einen großzügigen EVS-Bereich sowie eine zweireihige Regie mit entsprechend viel Platz. Das modulare Layout lässt sich an unterschiedliche Produktionsmodelle anpassen – von Audio- und Video-Subcuts über House-Edit-Suiten bis hin zu Arbeitsplätzen für Digital-Content-Teams, Hothead- und EVS-Operator. Engineering- und Regiebereiche lassen sich bei Bedarf trennen, um Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Alternativ kann der Wagen auch als Produktionsbüro dienen und so den Bedarf an temporären Vor-Ort-Einrichtungen und Verkabelung reduzieren.

©Gravity Media

… der sich um das Unternehmen und die britische Broadcast-Branche verdient gemacht hat.

Ein zentrales Merkmal des MT501 ist die zweite, vollständig vernetzte Regie. Bei der Darts-Berichterstattung nutzt Sky Sports sie für Schnittarbeiten sowie als Trainingsumgebung: Parallel zur laufenden Live-Produktion können Nachwuchskräfte hier in einer realitätsnahen Simulation arbeiten und praktische Erfahrung im authentischen Broadcast-Workflow sammeln.

©Gravity MediaSeine Vielseitigkeit hat der Truck bereits vor seinem offiziellen Debüt unter Beweis gestellt: Beim Isle of Wight Festival kam der MT501 gemeinsam mit der Produktionseinheit NOVA 109 zum Einsatz und übernahm dort den EVS-Part, die Hauptbühnen-Regie und Compliance-Funktionen.

UK Sales Director Angela Gibbons bezeichnet die Einführung des MT501 als wichtigen Meilenstein für Gravity Media. Der Ü-Wagen stehe für den kollaborativen Ansatz des Unternehmens.

Gravity MediaÜ-Wagen
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