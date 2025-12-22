Frohe Weihnachten!
Die besten Wünsche für die Feiertage – und noch etwas Lesestoff dazu.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Lesern, Kunden, Sponsoren, Autoren – und allen, die uns in diesem Jahr auf die eine oder andere Weise unterstützt haben.
Bleiben Sie zuversichtlich!
Ihr film-tv-video.de-Team
Unsere Lesevorschläge für die Feiertage:
Testberichte
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Praxistest: LaCie Rugged SSD4
Kamera-Praxistest: Sony FX2
Praxistest: DaVinci Resolve 20
Praxistest: Audiofunke DJI Mic 3
Stativ-Test: SmallRig Tribex mit Turbo-Bedienung
Kamera-Praxistest: Canon C80
Praxistest: Tilta Hydra Alien Mini Car Mounting System
Praxistest: Hollyland Lark M2S Audiofunke
HandsOn: DaVinci Resolve Patch Replacement
Praxistest: Apple MacBook Pro
Premiere Pro Beta: Untertitel übersetzen
Praxistest: LaCie Rugged SSD Pro5
Praxistest: DJI RS4 Mini Gimbal
Praxistest: Blackmagic Design Pyxis 6K-Kamera
Praxistest iPhone 16 Pro als Filmkamera, Teil 2: Kamera-Apps
Praxistest iPhone 16 Pro als Filmkamera: Teil 1
Praxistest: Sennheiser Profile Wireless Audiofunke
Kopfhörer-Test: Sony MDR-M1
Produktions-Reports
Technische Glanzleistung bei Luxemburgs Thronübergabe
KI-gestützte Produktion bei »Bauer sucht Frau«
Basketball bei Dyn Media: Näher zum Fan – mit neuer Technik
»Summit of Emotions«: Frauen-EM in der Schweiz
Site-Report: Produktion Eurovision Song Contest 2025
»ZDFheute live«: Ein Studio, zwei Welten
Think Big: XXL-Konferenz bei DAZN
Studio 4 bei RTL: Vorzeigeprojekt für integrierte Broadcast-Technologie
DAZN Infinity League: Die Zukunft des Fußballs?
Messeberichte, Festival
Euro Cine Expo 2025: Die Produkte der Shortlist
Anga Com 2025: KI-Themen im Fokus
Filmtipps fürs 40. Internationale Dokfest München 2025
Branche
15 Jahre PIDSO: Erfolgsgeschichte in der Hochfrequenztechnik
ISE 2026 Barcelona: Neuer Hotspot für Broadcast und AV-Technologie?
Reparieren statt wegwerfen: Die Werkstatt von Teltec in Hamburg
44p: Von Fiction bis Fußball
Technik-Trends
Virtuelle Welten beim SWR
Bildgestaltung: KI wird erwachsen
Sky Sport DACH Forum 2025
Franz-Beckenbauer-Supercup 2025: Mehr Nähe
Software-basierte Liveproduktion: Chancen und Risiken
BID2025: Von Technologie zu Workflow-Effizienz
Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen nehmen weiter zu
Produktionen
GZSZ setzt auf Arri Alexa 35 Base
»Jazzfieber«: Eine Reise durch 80 Jahre Musikgeschichte
Grading der Kultserie Squid Game
The Colour of »Dreams« (Sex Love)